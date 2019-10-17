【多相】烏克蘭女神情傾C朗　偶像做媒人？

烏克蘭兼曼城小將辛真高上演浪漫求婚記，成為球壇一時佳話，女主角Vlada Sedan亦人氣急升，呢位烏克蘭索爆女主播原來係C朗拿度嘅超級Fans，除咗未婚夫之外，佢嘅社交網內出現得最多嘅球員就係C朗拿度，有球迷更加懷疑Vlada Sedan答應嫁畀辛真高，C朗都可能係媒人！Vlada Sedan係烏克蘭足球節目主播，佢同辛真高拍拖之前，最愛球員就係葡萄牙球星C朗拿度，以往經常着住印上C朗名字嘅皇家馬德里波衫打氣，又曾瘋狂慶祝葡萄牙上屆贏歐國盃冠軍。

辛真高協助烏克蘭擊敗C朗帶領嘅葡萄牙後，隨即向Vlada Sedan跪地求婚，有網民就發現辛真高喺比賽期間同C朗交鋒，亦曾經做出單膝跪地嘅攔截，笑佢喺比賽入面已經做綵排！喺辛真高宣布求婚成功前，Vlada Sedan亦貼上賽後同C朗拿度嘅合照，見到C朗擺Pose都畀咗個「手指公」，似乎C朗都呢門婚事都畀Like喎！

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