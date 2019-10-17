【有片】史上最詭異比賽曝光 南北韓曾開拖

10月15日南北韓場世界盃外圍賽終於有片流出，確認兩隊真係發生過爭執推撞，咁珍貴嘅鏡頭唔係嚟自電視台，全靠瑞典駐平壤大使貝格斯唐（Joachim Bergström）喺Twitter擺片，外界至掌握到呢場閉門賽事嘅一麟半爪。

冇觀眾、冇直播，冇記者，呢場形容為「史上最詭異」嘅比賽，以0比0言和收場，不過當中發生過乜唔係好多人知，獲邀到金日成體育場觀戰嘅貝格斯唐，除咗Po相等大家睇到球場真係冇觀眾，仲出埋條片證實雙方幾乎埋牙，好在南韓嘅孫興民、北韓嘅李榮直兩位大哥撳得住，局面先至冇惡化。貝格斯唐更加喺段爭執片度抵死留言：「細路哥面前唔好打交，噢！今日呢度一個都冇。呢場南北韓相遇嘅國際足協賽事，依家情緒高漲，但觀戰者寥寥無幾。」

呢場「韓戰」原本極有賣點，南韓唔少球迷都好想去睇，一名在華嘅北韓旅行社人士亦透露，佢哋曾經推出咗個3日遊觀戰套餐，團費475歐元，到北韓遲遲唔批睇波先停咗收客，結果都有10名外國遊客成行，睇波活動就被改為欣賞大型團體操。

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