奧蘇里雲又鬧：呢啲地方打波　我會患肺炎

火箭又發牢騷！奧蘇里雲在英國公開賽繼首輪後上逆轉，周四在次輪面對中國千禧球手袁思俊，以0比2、1比3後反勝4比3，今個賽季六戰全勝；而香港「Wonder爸」傅家俊則以2比4不敵澳洲的羅拔臣，首圈出局。不過，火箭賽後強烈批評場館環境差又評垃圾球員太多。

「我不會對呢個星期嘅表現做任何評論，我只係嚟打波，呢個禮拜對我嚟講係輕鬆下，如果輸咗就去做吓專家點評。」但他對英國公開賽的場地克勞利K2休閑中心相當不滿，去年曾形容是「有尿騷味嘅煉獄」，，今年繼續鬧，並強調場館需要「徹底翻新」：「喺呢度比賽嘅每一日都令我迷失自己。」

「對我嚟講呢度無變過，我嚟到比賽枱要經過一個壁球場，仲要行過一個厠所，而球員採訪室又係另一邊，要從厠所果邊直接走到大樓外面，遇着大雨同你哋傾計，我可能會患上感冒或者肺炎。」奧蘇里雲愈講愈不滿，此外，又再次評論低排名的球員：「有一半球員我從來都唔識，好多都係第一次交手，真係難適應；我趕住嚟呢度比賽，我唔想同佢哋交手，跟佢哋打波就好似遇上馬路殺手後面開車，佢自己盲仲要你跟住佢車尾。」

不過，卓林普對於奧蘇里雲的批評比較平淡：「當第一次去到陌生地方比賽可以畀意見，但如果係第二次嚟到，就唔應該再挑剔，其實今年佢哋都已經做咗改變。」

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