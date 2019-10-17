【東體爭議】曼聯有羅美路　大門未驚過！

曼聯喺英超大戰利物浦前，有西班牙門神迪基亞受傷缺陣，原本已經被睇低嘅佢哋，更加被一面倒睇死。不過，曼聯球迷亦唔需要太過灰心，事關羅美路都係堂堂阿根廷國腳，而且近年每次臨危受命都有好表現，數據顯示羅美路係僅有嘅英超上陣賽事當中，成績比迪基亞更勝一籌！

32歲嘅羅美路喺2015年加盟曼聯後，主要都係擔任盃賽龍門，據《曼徹斯特晚報》統計，呢位阿根廷門將喺英超有7次上陣紀錄，當中竟然有6場成功保持不失球，而且場均撲救同長傳成功率都好過迪基亞(見表)！雖然羅美路呢個成績只係嚟自好細嘅Sample，唔代表佢嘅實力高過迪基亞，但亦可以證明佢並唔係不堪一擊，如果佢今場踢出超水準，球迷都唔使太意外。

項目●迪基亞●羅美路

上陣●283場●7場

不失球場數●102場●6場

不失球比率●36%●86%

犯錯導致失球●10次●0次

撲救●794次●20次

場均撲救●2.8次●2.9次

準確長傳●1,864球●54球

場均準確長傳●6.6球●7.7球

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