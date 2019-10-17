D1泳賽開鑼　男拔隊長：我哋想贏晒全部

「港島及九龍地域中學校際游泳比賽」D1組賽事周五（18日）開鑼，豪取男子組總冠軍超過四分之一個世紀的拔萃男書院，成為眾學校的狙擊對象，「今年嘅目標當然係成功衛冕27連霸！師兄建立嘅江山，希望唔會畀我哋摧毁，帶着佢哋嘅信心同目標，攞走全場總冠軍。」男拔泳隊隊長伍棹然（Wesley）眼神堅定地說，臉上絕無半點懼色，在旁的另一隊長莫亦朗（Michael）亦點頭同意，二人誓要用隊長的身分，以Grand Slam（大滿貫）的姿態，再度高舉冠軍獎座。

「創業難，守業更難。」在競爭激烈的學界比賽中，贏一次冠軍不容易，能夠衛冕冠軍更是不簡單，要蟬聯多年更是實力的見證。頭頂着上年大滿貫的佳績，加上二十多年的霸主身分， Michael不敢怠慢，「我哋八月份就已經去咗沙巴集訓，教啲新隊員接力嘅技巧，希望大家可以快啲培養默契，喺學界可以靠relay start贏到。」接力是積分雙倍計算的項目，男拔上屆在六個接力項目中，贏了四個，但他們並不滿足於此，「我哋想贏晒全部」。

在訓練中，即使只是有一個人犯錯，所有人都要一同受罰，隊長們想讓新隊員知道，團隊比個人榮譽更重要。Wesley：「今年以隊長嘅身份去帶着班師弟，唔可以好似之前五年咁，淨係為咗個人目標或者攞到咩牌，要去諗點樣分配邊個去游邊個項目，同其他隊長點樣夾，大家要點樣配合。」身為三項長池香港青年紀錄保持者，上屆又刷新了學界50及100背紀錄的Wesley並不因此而變得自滿，他甘願轉戰其他項目搶分，「希望攞得幾多得幾多」。

泳隊隊長的重擔不只在於成績上，要花時間去處理行政善後工作，還要兼顧學業，分配時間是一大挑戰，Michael：「開頭有少少唔習慣，突然多咗好多游水以外嘅嘢要做，但慢慢就變咗享受，係要犧牲啲時間，冇得好似其他同學放學就出去玩，去買嘢去食嘢，講真其實我哋都好想，但而家游水係我最想做好嘅事。」為了游泳，他們可以放棄所有的消遣活動，為了再奪殊榮，他們可以將自己放到最後，為了成就團隊，他們可以義無反顧地犧牲小我。

拔萃對他們而言不只是學校，更是「第二個家」，Wesley：「學校入面千幾個兄弟，即使佢哋唔喺泳池，或者唔喺我哋身邊，都會send句加油同我哋打氣，簡單一句已經覺得很溫暖，好有動力。」在男拔生活經已11年的Michael感受特別深刻，「中三嗰年學界前，我喺校內計分賽整斷咗手指，到決賽嗰日隻手指都仲係好痛，但一落去游嗰陣，我就只係諗着『拔萃』呢兩隻字，個腦冇諗其他嘢，點知破咗PB（個人最好成績），我完全冇諗過。比賽前我以為自己係炮灰，游完就算數啦，但記得當時有個師兄跟我講，只要你諗着『拔萃』，你背後就會有無窮嘅力量去推動你。」拔萃精神就像一支強心針，將動力注入他們體內，讓他們擁有一往無前的勇氣與力量。

今年大會縮減了各學校的打氣區座位，「拔萃」兩字的聲音未知會否一如以往地響徹場館，但他們不惜一切地奮鬥一定是「拔萃精神」的最佳體現。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！