【有片】超高智慧金球　利物浦必搶南野！

數新一代球星，點可以數漏南野拓實？呢名日本靚仔前鋒，剛於世界盃外圍賽又入2粒，帶領國家隊贏塔吉克3:0，呢名薩爾斯堡鋒將先用頭槌打開紀錄，之後佢更展現超高射術同足球智慧，喺失去重心幾乎跌落地之前，用後腳射個波入網，成為贏波功臣。南野擁有無窮鬥志、體力雄渾，於前場自己埋門又得、鋪橋搭路又得，利物浦傳媒Liverpool.com，亦預測球隊將於出年夏天出手搶人。

今年24歲嘅南野，早前帶領薩爾斯堡於歐聯去到晏菲路，全場表現光芒四射，錄得1個入球、1個助攻，主隊球迷驚為天人，認為此子擁有效力愛隊實力。南野現時已係日本首席前鋒，於世界盃外圍賽3戰全數取得入球，一共入咗4粒，今場嘅第2個入波，更盡顯呢名鋒將卡士。

Liverpool.com預測，高普極可能於出年夏天向南野招手。現時利物浦前線除「埃及文明」之外，後備就到奧歷治，當中斷層極大；沙迪奧文尼之前亦踢過薩爾斯堡，兩會做慣生意，利物浦要收購南野難度應該唔高。南野雖然聲名鵲起，但始終佢未去到巨星級，相信價錢唔會太高，而且以佢卡士，相信亦唔會介意做羅拔圖法明奴後備。利物浦斟南野百利而無一害，一來南野的確有實力、有潛質，另外亦有助紅軍擴展日本，甚至亞洲市場。

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