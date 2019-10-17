賽車奧運會　李英健拍住葉恭正出擊

由國際汽車聯會FIA主辦的首屆賽車運動會將於11月1至3日舉行，各國家及地區將提名車手於意大利羅馬北部瓦萊倫加賽道爭奪6項錦標，賽事規模盛大，堪稱賽車界奧運會。香港將派隊出戰4個項目，香港唯一銀級車手李英健夥拍葉恭正出戰GT賽，期望為港爭光。

「大家認識李英健這位車手這麼多年，能夠代表香港的機會愈來愈少了，我很希望代表香港踏上頒獎台。」去年落選GT國家盃的李英健在周四（17日）的授旗儀式上表示，很開心可以代表香港出戰更大規模的賽事。李英健今次夥拍KCMG車廠創辦人兼銅級車手葉恭正駕駛Honda NSX GT3出戰GT盃，他表示新車影響不大：「今年我的狀態很好，希望可以縮短熟習新車的時間，盡全力出戰。最近都很積極鍛鍊自己，你看我都瘦了不少。」

香港汽車會會監余錦基對於香港車手有份出戰「賽車奧運會」感到驕傲，「香港人雖然沒有自己的跑道，但我們依然有很多出色的車手。是次賽事是新晉車手發揮的好機會，香港車手能夠駕駛『香港賽車』出戰，迎來本地賽車運動的新一頁。」首次代表香港出賽的洪壽鴻今次將駕駛由香港車廠KCMG研發的KC MG-0「香港戰車」，對他來說別具意義。兒時一直夢想成為賽車手的洪壽鴻，兩年前30歲終於成功投身賽車界。他在2017年獲得一次Sepang F1賽車場試車機會，之後同年出戰亞洲雷諾方程式賽，勇奪最佳年度新人獎。去年正式宣布成為職業賽車手的洪壽鴻對賽事相當期待：「發夢都沒有想過可以代表香港，第一次就能參與如此大型的國際賽，會努力爭取好成績。」

FIA去年在巴林首辦以國家地區作比賽單位的GT國家盃，今屆賽事加大規模至6個比賽項目，包括：GT盃、四級方程式（F4）盃、房車盃、飄移、小型賽車繞樽及電競賽車盃。除了GT賽的李英健和葉恭正外，港隊還有詹家圖出戰房車盃，洪壽鴻參加F4盃，而電競賽車則派出羅逸林與來自31個國家的精英比併。

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