唔使急最緊要快？鮑家耀自信愉園可逹標X2

愉園今季重返頂級聯賽，會方目標給予本地年輕球員更多機會外，亦致力栽培自家教練，將帥印交予升班功臣之一的鮑家耀。「壓力一定有，因為好想畀到機會後生仔，亦要爭取成功護到級。係有啲難度，不過兩個目標係無衝突嘅，但係一定會有先後次序，要啲時間，急唔嚟。」教練生涯第二次執掌港超球隊的鮑家耀表示。

今季港超揭幕戰，愉園作客旺角場生吞傑志5隻「光蛋」後，儘管被球迷批評「唔夠班」、甚至預測「做硬升降機」；但同時獲得的正評也不少，「好肯畀機會後生仔」、「對住傑志都冇話死守」，以及「啱啱上番嚟要啲時間」等等，對於這支「港超新軍」而言，雖未算得上「輸波贏口碑」，但總算十分真摰的鼓勵。「第一場對住傑志好難要求太多，個別後生仔第一次踢港超，就要對住全港最好嘅翼鋒費蘭度，波係輸咗但對佢哋嚟講係好好嘅學習嘅機會，佢哋未來仲有好多場波要踢，會對到好多出色嘅對手，如果驚呢樣、怯嗰樣，咁就算會方畀幾多機會都冇用。」鮑家耀謂所以當他見到陣中的年輕小將，到第二場作客對標準流浪，表現和戰意都有明顯改善時，乃比全取贏波3分，更加開心。

既要重用年輕球員，又要成功護到級，記者打趣問是否如「唔使急，最緊要快」般高難度時，自信今次執教愉園，會比之前擔任和富大埔主帥時進步的「鮑Sir」詳道：「我講過啦！兩個目標係冇衝突嘅，不過真係要好睇會方有冇耐性，畀唔畀到足夠時間球員同埋我哋幾個教練。我覺得如果啲年輕球員係得嘅，經過季初嘅磨鍊，有機會就全力去追分。要兩個目標都達成嘅話，大概應該係咁。」「鮑Sir」坦言，與當年執教和富大埔時相比，自己經過幾年的學習後，在各方面都應該會做得比之前好，唯一沒有改變的，就是依然感到壓力。

與大部分港超球隊比較，愉園季前組軍工作較遲完成，「鮑Sir」笑說雖然辛苦，但非常值得，因為：「依家隊中好多年輕球員，都係好細個已經喺車路士（即車路士足球學校(香港)）踢，而我自己喺退役之後，基本上係喺車路士展開教練嘅生涯，加上大家由丙組一路打上嚟，兩個老細（即足主陳志實及董事林燦彬）畀好大自由度我哋，『阿迪』（即總監潘文迪）又好幫手，所以好希望可以一齊完成到個使命！」

●為囝囝打乒乓波都掂

「鮑Sir」今季出任愉園主帥，雖然車路士足球學校（香港）安排其「停薪留職」，讓他可以專心現時的工作。但因為同時執掌愉園男、女子隊，論繁忙程度跟當年執教「綠戰士」，實有過之而無不及。「『阿仔』（鮑浚霆）同『阿女』（鮑凱婷）一個12歲、一個8歲，大得好快。所以我一唔使做嘢都會陪佢哋，『阿女』踢波同『阿仔』打乒乓波，我哋都係一家去睇，簡簡單單嘅家庭樂都好開心嘅。」

採訪當日，「鮑家」總動員到太和體育館捧鮑浚霆場，在記者要求下「鮑氏父子」合組雙打，與教練切磋一番。只見「鮑Sir」拉、推板都似模似樣，這位「廿四孝」父親笑說：「我冇話你知咩？我讀小學嗰陣打校隊㗎！哈！哈！（係，40年前吖嘛！）」

【鮑家耀檔案】

花名：鮑仔、溫拿阿強

曾執教港超球隊：和富大埔

球員年代司職：右後衞

曾效力球隊：花花、駒驣、星島、好易通、晨曦、東方（只列部分）