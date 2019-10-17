夏利列納：利物浦已攞英超冠軍！

新季英超只打咗8場，利物浦8連勝一枝獨秀，領先死敵曼城8分。雖然本季踢咗唔夠1/4，但前韋斯咸、熱刺領隊夏利列納就話，紅軍已經等於攞咗英超錦標，因為佢哋表現一流又穩定，最重要係曼城跌Watt、已經唔係上一季嘅「藍月亮」，淨係睇輸畀諾域治同狼隊2場就知道。

利物浦新季勢如破竹，8仗拎足24分，曼城就意外輸咗2場，又打和過熱刺，所以分數上已經被紅軍甩開。夏利列納表示：「利物浦會攞到英超錦標，依家可以頒埋獎畀佢哋，紅軍絕對能夠成功，球隊已有8分優勢，而且持續踢得好好。」

「如果曼城有好表現，或者可以阻止利物浦，但佢哋已經輸咗2場。曼城主場輸畀狼隊，仲要不敵諾域治，金絲雀剛啱畀阿士東維拉大炒5:1呀。曼城輸呢2場，以前根本唔會輸。依家佢哋都未踢硬仗已經搞成咁，我睇唔到曼城可以衞冕英超。」

「但如果曼城今季可以捧盃的話，我認為會係歐聯冠軍。佢哋都好想稱霸歐洲，利物浦上季攞過，今季會集中爭聯賽，曼城可於歐聯有一番作為。」

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