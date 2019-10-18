曼聯薪酬排名　迪基亞普巴成打工皇帝

曼聯今季無疑成績下滑，但在調控薪酬方面都算有進步，英國《太陽報》列出一份曼聯薪酬排名榜，以往一枝獨秀嘅50萬鎊周薪球員阿歷斯山齊士已被外借，現時薪酬架構走向健康，暫時以迪基亞及保羅普巴佔頭兩位，都算正路。

迪基亞最近落實與曼聯續長約，周薪曾至37.5萬鎊，係現時曼聯全隊最高薪球員，至於排第2位，就係扭計離隊又走唔到嘅保羅普巴，周薪高達29萬鎊，諷制嘅係，人工最高嘅兩位球員，喺嚟緊英超雙紅會對利物浦都會因傷缺陣。

至於排3、4位球員，就係雙箭頭安東尼馬迪爾同拉舒福特，分別係25萬鎊同20萬鎊，世界最高身價後衞哈利馬古尼排第5，周薪19萬鎊。

其餘球員人工偏低，連迪路夫加咗雙倍人工，都只係12萬鎊，新加盟而有唔錯表現嘅雲比沙卡，周薪只有9萬鎊。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。