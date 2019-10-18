加斯居尼非禮案　獲判無罪

前英格蘭國腳加斯居尼非禮案，周四上庭審判，結果加斯居尼獲裁定無罪，不過當日佢喺現場與人發生肢體衝突，暫時未知會否被控毆打他人等罪名。

案發於去年8月，52歲嘅加斯居尼被控在火車上非禮一名女子，案情指，加斯居尼在一班火車上親吻一名女乘客，結果惹禍上身。

加斯居尼代表律師在庭上答辯時指出，加斯居尼當時出於好心，因為他聽到另一女乘客指原告太肥，加斯居尼聽到後，錫咗原告一啖，仲同對方講：「妳唔肥，妳好靚。」就係呢個理由，法庭認為加斯居尼嘅行為只係天真，不涉及性侵而獲脫罪。

據報加斯居尼聞判後感動落淚，旁聽席上亦有球迷為佢打氣，出入法庭均有球迷上前向佢索取簽名同合照。加斯居尼是英格蘭90年世界盃國腳，率領國家隊打入世盃4強，代表英格蘭57場入10球，是球隊史上其中一位最出色中場。

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