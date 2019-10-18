足球經紀爆料　費格遜為隻金勞操控賽果

英國《太陽報》及多間傳媒報道，倫敦法庭審理一宗足球貪污聆訊，64歲足球經紀柏加拉拿(Pagliara)爆出猛料，涉及前曼聯領隊費格遜曾合謀操控歐聯曼聯對祖雲達斯賽果，而所得利益是一隻價值3萬鎊(約30萬港元)嘅勞力士金表。

事件起因是英國傳媒派出臥底記者，與足球經紀柏加拉拿及另一48歲經紀派斯(Price)接觸，在倫敦、列斯及曼徹斯特市內酒店約見多名球圈人士，包括前英格蘭領隊麥卡倫、簡奴及夏利列納等，從而套料。

報道指，柏加拉拿向臥底記者稱擁有多個瑞士銀行戶口，又指出99%球圈人士如果不倚靠足球，只能做二手車經紀。柏加拉拿又爆出秘聞，指費格遜曾與他合謀，操控歐聯賽事曼聯對祖雲達斯賽果，柏加拉拿給予一隻價值3萬鎊勞力士金表作為答謝，又稱兩人在球員轉會操作中有錢銀轇轕。

多位涉案人士否認所有賄賂指控，聆訊繼續。

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