【西甲】尼馬黑仔PSG好閉翳

足球場上冇永遠的朋友，同樣亦沒有永遠的敵人，巴黎聖日耳門前鋒尼馬季前扭計要求轉會，搞到變成巴黎過街老鼠，不過尼馬上月復出後大發神威，踢5場法甲有4場取得入球，其中3場更是一箭定江山，成功將噓聲轉為掌聲。

正當球迷準備再次接受這位巴西巨星，尼馬剛剛在國際賽再度受傷，巴黎聖日耳門今晚作客尼斯，他只可以做觀眾，尼馬自加盟巴黎聖日耳門後，2年來經歷第10次傷患，而且基利安麥巴比仍養傷，巴黎聖日耳門認真頭痛。

直播表

周五4:30pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 西悉尼流浪者

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周五6:00pm 日職 北海道札幌岡薩多 Vs 大阪櫻花

有線662、602台

周六0:30am 德乙 奧厄 Vs 紐倫堡

on.cc 東網

周六2:30am 德甲 法蘭克福 Vs 利華古遜

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六2:45am 法甲 尼斯 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六3:00am 西甲 CF格蘭納達 Vs 奧沙辛拿

Now 632

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。