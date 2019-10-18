【雙紅會】經濟實力比併 曼聯最後堡壘輸埋

「雙紅會」前夕，著名金融分析機構Vysyble攞咗曼聯同利物浦近5年嘅經濟數據進行比較，發現「紅魔鬼」雖然收入總額遠超「紅軍」，但係講到純利潤，曼聯原來近年已經變咗「蝕本貨」，上季利潤呈現負數，相反利物浦就錄得接近1億英鎊利潤。

球場容量──奧脫福球場74,994人vs晏菲路球場54,074人

近5年球會收入──曼聯27.0885億英鎊vs利物浦16.7465億英鎊

近5年轉會支出──曼聯13.2646億英鎊vs利物浦9.8924億英鎊

電視轉播佔收入比重──曼聯38.46%vs利物浦48.35%

近5年稅前利潤──曼聯1.5537億英鎊vs利物浦2.0515億英鎊

近5年球隊純利潤──曼聯-1.4932億英鎊vs利物浦1.3353億英鎊

近5年球隊每100英鎊收入所得利潤──曼聯-5.55英鎊vs利物浦7.97英鎊

上季球隊利潤──曼聯-3480萬英鎊vs利物浦9976萬英鎊

2019年夏季轉會窗投資：曼聯6670萬英鎊vs利物浦-3940萬英鎊

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