D1泳賽　嗌爆全場！半晝連破3紀錄

「港島及九龍地域中學校際游泳比賽」D1組初賽今日（18日）在九龍公園游泳池舉行。上午已有三項新紀錄產生，英華書院的何肇倫在男子乙組50米蝶泳游出25秒45的成績，拔萃男書院的「包公」伍棹然及拔萃女書院的黃詩婷，則分別在男子甲組100米背泳及女子乙組50米自由泳，再破自己所保持的紀錄。

早上進行了100米蛙泳、50米蝶泳、100米背泳及50米自由泳四項賽事的初賽，雖然各學校獲分配的打氣位較以往減少，但場上仍打氣聲不絕，其中在男子乙組50米蝶泳更一度掀起高潮。上屆兩破大會紀錄、英華書院的何肇倫在乙組50米蝶泳初賽中由頭帶到尾，並游出25秒45的成績，將紀錄推前0.4秒。蝶泳並非「肇倫」的主項，但仍然游出好成績，他表示非常鼓舞：「很開心，這個不是自己主項，雖然一直有練，但最近才提升訓練量。今次報這幾個項目是想試新的東西，相信決賽表現會更好，希望為學校爭取更多分數。」

而拔萃男書院的「背泳王」伍棹然出戰主項100米背泳，在轉塘前已領先一個身位，其後更大幅拋離對手，並以57秒73打破自己去年創下的紀錄。而女子組賽事，拔萃女書院的黃詩婷在乙組50米自由泳以26秒17的成績，將自己保持的大會紀錄再推前0.18秒。

香港學界體育聯會以「基於安全考量」為由，暫停安排本年度所有在比賽場區內直播及採訪，各傳媒只可以在看台上拍攝及訪問，場內亦有不少保安巡邏。

上午各項刷新紀錄

男子乙組 50米蝶泳 25秒45 何肇倫（英華書院）

男子甲組 100米背泳 57秒73 伍棹然（拔萃男書院）

女子乙組 50米自由泳 26秒17 黃詩婷（拔萃女書院）

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！