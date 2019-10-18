【阿仙奴醜聞】拒絕加操　傳奧斯爾賄賂教練

阿仙奴球星奧斯爾今季被打入冷宮，近幾場比賽連大軍名單都入唔到，對於一位周薪35萬鎊嘅全隊最高薪球員，呢個情況當然極不尋常。近日網上就出現一單核爆式傳聞，有知情人士踢爆喺國際賽期間，阿仙奴領隊艾美利曾下令奧斯爾去跟U23隊操練，而呢位前德國國腳居然用2萬鎊賄賂2位U23教練，自己唔去練波不特止，仲要2位教練同艾美利講「奧斯爾操得好好」，不過阿仙奴最後都發現事件，並且進行內部處分。

阿仙奴足球主管辛尼爾日前就曾經暗示，奧斯爾操練唔夠落力，佢話：「艾美利有好多球員可以用，佢一向都用相同準則，用上陣時間獎勵練習表現出色嘅球員。冇人對奧斯爾有偏見，相反我哋好想見到奧斯爾落場，但前提係佢要做到艾美利嘅要求，就係時時刻刻都要為球隊作出貢獻。」

奧斯爾賄賂教練嘅傳聞迅即喺網上瘋傳，被視為阿仙奴「喉舌」嘅英國記者Ornstein亦有回應：「我得到嘅資訊係呢單消息只係虛構，即管睇下國際賽期之後，奧斯爾有冇重返阿仙奴大軍。」奧斯爾日前受訪表示，喺2021年合約完結前都唔會離隊，繼續效忠阿仙奴。

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