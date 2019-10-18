西甲球星爆竊集團落網　施丹有覺好瞓

西班牙警方宣布，最近破獲一個4人犯罪團伙，初步證明佢哋涉及多宗球圈名人家居爆竊案有關，施丹、艾斯高、碧基、艾華路莫拉達都可能係苦主！

今年6月前後，西班牙多處地區接連發生針對職業球員、教練嘅盜竊案，受害者包括唔少皇馬、巴塞、華倫、馬體會球星，例如施丹、賓施馬、艾斯高、盧卡斯華斯基斯、碧基、佐迪艾巴、湯馬士林馬、艾華路莫拉達、干度比亞、加雷、基比爾包列斯達等等，通通因為休假外遊或者隨軍作客畀人爆格，連被巴塞外借意甲費倫天拿嘅奇雲保定一樣中招。總損失金額冇人知，肯定唔只三幾萬咁少，當時警方已經推測係一種有組織犯罪。

經過詳細部署，馬德里自治區嘅3個地方國民警衞隊，以及托萊多當地警衞隊聯合行動，攻入4人犯罪團伙住所，搜出大約價值1萬歐元財物，仲發現咗馬德里體育會中場湯馬士林馬嘅歐聯亞軍獎牌同埋護照，人贓並獲。至於仲有冇其他贓物收埋喺唔同地方，又或者已經變賣，目前仍在調查。

警方話，4名疑犯都係阿爾巴尼亞籍，其中一人更加係慣匪，2007年偷過西班牙實業家、藝術家José Luis Moreno屋企。佢哋作案手段老練，利用失車換假牌行事，甚至有專人負責運輸以及進行偽裝，以免被防盜鏡頭拍到，非常「專業」。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。