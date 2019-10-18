港超聯　和富大埔簽咗李亞倫世姪

港超球隊和富大埔周五（18日）下午公布，羅致了21歲澳洲中堅雲美亞斯（Ben Van Meurs），而球會亦為他完成註冊手續，周六（19日）可於主場對傑志一仗上陣。

雲美亞斯上季為澳職球隊FC悉尼U23成員，並出戰國內的青年聯賽，而「綠戰士」主教練之一的郭嘉諾，解釋引入雲美亞斯的原因：「我搵佢有兩個原因，第一，佢係亞援，踢亞洲賽我唔想淨係得金玟基一個選擇，希望佢哋有競爭，如果金玟基懶，又或者有紀律問題，等佢覺得競爭大啲；第二，佢係左腳中堅，可以踢中堅同左閘，令到我哋調動會好啲。」雲美亞斯曾擔任FC悉尼U21隊長。

雲美亞斯在加盟FC悉尼前，一直效力Canberra Belconnen Utd，而這間球會正由曾效力英格蘭球會雷丁、葉士域治和諾定咸森林的前澳洲國腳安迪貝爾(Andy Bernal)所擁有。當雲美亞斯尚未起程來落，安迪貝爾便透過其老友、曾效力港甲球隊愉園和東方的前港腳李亞倫，打探港超聯的情況，李亞倫表示：「阿Ben（即雲美亞斯）係我啲世姪嚟，好有潛質，我同Andy計劃年尾嚟香港探佢，到時我會順便見吓我啲舊朋友，希望香港嘅球迷可以多多支持阿Ben。」