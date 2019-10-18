第一本香港體壇奧運天書　珊珊阿寶都話正

香港攞過幾多面奧運獎牌？這條問題未必個個識答。距離2020東京奧運仲有不足10個月，香港運動員正積極備戰，香港資深體育人彭冲趁着即將踏奧運年，推出新書《走過香港奧運路》，免費送贈學生，讓年青一代對香港體壇更深了解。

「希望將自己經歷過、睇過嘅，記錄落嚟，由構思到出書差不多四年時間，今天有咁多朋友嚟見証，真係好開心。」彭冲在致辭時一度感觸哽咽，除了邀請多位體壇名人出席，特別請來香港奧運金牌「風之后」李麗珊及其丈夫黃德森、車神黃金寶、風之子陳敬然及現役運動員風帆陳晞文、游泳施幸余等香港體壇星將撐場，珊珊表示：「彭生由做運動員開始，在總會、港協對體壇都付出很多，有好大貢獻，當然要嚟撐，書裡面好多內容，真係好珍貴，同埋呢本書會送畀學校，好有意義，係值得大家去睇一下。」

對於明年奧運會，外界相信港隊成績可寫出新歷史，珊珊坦言：「我相信可以百花齊放，香港很多項目都有獎牌機會，我相信會有新驚喜。」

彭冲自1952年開始，馳騁體育界超過半個世紀。他的新著作《走過香港奧運路》，概述港協暨奧委會的成立過程、香港出戰奧運會、亞運會、英聯邦運動會及東亞運動會的戰績，見證過無數體壇和奧林匹克歷史的變遷等。他曾獲香港業餘田徑總會選為全港最佳運動員，亦曾是跳高和三級跳遠的香港紀錄保持者，更多次代表香港率領運動員參與運動會賽事。

這本書由信興集團贊助製作費，並免費派予本地體育傳媒、大學及中學、公立圖書館及政府有關部門等機構，不作公開發售。