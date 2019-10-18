未谷盡照破紀錄　拔萃卓銘浩直指東京奧運

「港島及九龍地域中學校際游泳比賽」D1組初賽今日（18日）在九龍公園游泳池舉行。一輪激戰後，全日一共有7項新紀錄產生，其中三項香港紀錄保持者，去年以16之齡代表香港出戰亞運的卓銘浩，再次刷新男子甲組100米自由泳的紀錄，更衝破51秒大關，他直言希望能夠游到東奧。而早上在男子乙組50米蝶泳游出破紀錄成績的何肇倫，改寫已塵封七年的紀錄，又在下午比賽的100米自由泳，游出52秒45的成績，再破紀錄，認真威水。

代表拔萃男書院出戰學界D1泳賽的卓銘浩，在男子甲組100米自由泳一馬當先，並以50秒80的時間首名觸池，破大會紀錄之餘亦破了五十一秒大關，這名香港泳界的明日之星對此亦大嘆驚訝，「賽前冇諗過會破到呢個紀錄，因為下星期先係學界決賽，冇特別為今日去調整同準備。啱啱破咗51(秒）呢個大關口，自己都好驚訝可以做到。」談到2020東京奧運，卓銘浩表示他為全力備戰奧運而停學一年，期望可以再突破自己，不被學界的榮耀沖昏頭腦，「我想游到奧運，400自已經到B標，200自就仲差少少先到B標，有氧能力同力量都要加強，因為奧運A標係世界頭十六名嘅選手，係一個好高嘅水平。」他期望跟教練在訓練上擦出更多新火花，成功游到奧運，成為香港第一名達奧運A標的男泳手。

而在上下午各破男子乙組50米蝶泳和100米自由泳紀錄的何肇倫，轉戰非主項亦兩破紀錄，風頭一時無兩，「呢個（蝶泳及背泳）唔係自己主項，雖然一直有練，但最近先提升訓練量，今次報呢幾個項目係想試新嘢，係我主動向學校提出，希望為學校爭取更多分數。」這位上屆兩破男子乙組50米及100米背泳紀錄的英華泳手，不希望自己只被框在背泳裡，「唔好叫我背王、背王，背泳只係我嘅主項，總會有人快過我。」破紀錄只是錦上添花，能成功挑戰自己才是他的目標。

「港島及九龍地域中學校際游泳比賽」D1組初賽 各項刷新紀錄

男子乙組 50米蝶泳 25秒45 何肇倫（英華書院）

男子甲組 100米背泳 57秒73 伍棹然（拔萃男書院）

女子乙組 50米自由泳 26秒17 黃詩婷（拔萃女書院）

男子乙組 100米自由泳 52秒45 何肇倫（英華書院）

女子乙組 100米自由泳 56秒51 黃詩婷（拔萃女書院）

男子甲組 100米自由泳 50秒80 卓銘浩（拔萃男書院）

女子甲組 100米自由泳 57秒26 何南慧（拔萃女書院）