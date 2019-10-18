女拔猛將紀錄連環破　師姐教練原來有秘技

今年獲港隊名將兼舊生施幸余擔任教練的拔萃女書院周五（18日）強勢出擊，兩位自由泳猛將何南慧及黃詩婷分別在初賽打破三個學界紀錄，為32連霸打好良好基石。「不要緊張、不要怯，為女拔盡力游。」何南慧賽後勉勵一班女拔師妹，把當年師姐們給她的一併傳給隊友。

17歲的何南慧今年有份為香港取得東京奧運4x200米自由泳接力資格，回到學界賽狀態大勇，在女子A Grade 100自初賽，游出57秒26寫下新紀錄。「最近的信心都不太足夠，新紀錄是對自己一個肯定。」完成比賽後，何南慧看到時間板一刻，展現出滿意的笑容，她說：「今年是我最後一年學界賽，希望在200自也能刷新自己的紀錄。至於東京奧運，這半年我給自己一個目標：盡力游進55秒。」

黃詩婷是今天另一位大爆發的女拔泳手，連破初賽女子B Grade 50自（26秒17）及100自（56秒51）兩項紀錄。8月有份出戰匈牙利「世界青年游泳錦標賽」的黃詩婷大讚隊內氣氛融洽，加上經驗豐富的施幸余擔任教練，有助女拔再創佳績：「泳隊關係很好，大家知道我想破紀錄，比賽前都會和我打氣。我希望可以和隊友們一起進步，決賽日再有好成績。」

女拔最近還有一位新星冒起，B Grade的劉平兒（Audrey）在50蝶游出28秒23以初賽首名晉身決賽，之後她會出戰200自及接力項目。這位14歲港青代表暑假出戰山西「第二屆全國青年運動會」成功刷新三項香港青年紀錄，其中在100蝶項目游出1分01秒16，打破港隊「蝶后」陳健樂塵封十年的紀錄。喇沙書院隊長劉平治是Audrey的哥哥，擁有200米及400米混合泳香港青年紀錄保持者的他今年大有機會與妹妹齊齊踏上頒獎台。

劉平兒近年愈戰愈勇，相信是每星期特訓、犧牲玩樂時間的成果。「現時每個星期練8課，生活大部分時間都在泳池渡過，好像比在家、學校的時間更多。其實讀書和游水真的很難兼顧……有時練完水，會累得吃完晚飯就跑上床，什麼都做不到。」一陣傻笑之後，她續說：「不過我也會星期六、日補習，學業方面盡量追。」奧運是每一個運動員的夢想，Audrey最希望學習何南慧的認真態度，最終走向世界。