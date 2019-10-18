港超聯　富力R＆F地頭迎擊佳聯元朗

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）下午2時30分重燃戰火，富力R&F會於主場燕子崗體育場迎戰佳聯元朗，同一時間和富大埔會在大埔運動場擺擂台恭迎傑志。受賽事延期及國際賽期影響，部分球隊有逾1個月未有正式比賽，如今港超聯重開，熱愛本地波的球迷，萬勿錯過！

近兩輪聯賽均需改期上演的富力R&F，對上一仗已是上月不敵冠忠南區的「菁英盃」分組賽，主教練楊正光坦承相繼有賽事延期，對球隊的安排及球員狀態均有影響，但慶幸能趁機讓林志堅等傷兵更多時間恢復。「光Sir」又認為佳聯元朗實力不容忽視︰「元朗今季雖然有好大轉變，但無論本地球員抑或新外援喺之前嘅4場比賽都有驚喜表現，尤其中場米基爾絕對係重心人物，所以我哋必須要好好提防佢哋嘅組織進攻同後上能力，加上之前佢哋逼和過兩支強隊，睇得出佢哋遇強亦不失信心。」

佳聯元朗上一仗已是3周前的聯賽，當時元朗作客旺角場跟冠忠南區打成1比1平手，主教練陳文俊透露曾透過不同方法，保持球員狀態及對比賽的飢渴感：「球隊長時間冇正式比賽，球員對比賽嘅感覺同戰意係會低咗，但我哋已經盡力用練習同友賽去催谷體能，但唔會當季初咁操，相信球員表現唔會有太大走樣。期間我哋亦有舉行一啲例如燒烤等活動，等佢哋鬆一鬆，練波時再投入番。」

「陳Sir」亦表示，由於球員需要舟車勞頓及適應球場，出戰如富力R&F這些陣中球員均具個人能力的強隊時，不傾向於前線採取主動，會選擇防守反擊的踢法。至於人腳方面，黎厚希及鄭璟昊分別因傷及私人理由沒有隨隊北上。