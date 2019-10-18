【雙紅會】蘇斯克查大預言　信不信由你

英超褪色勁旅曼聯周日晚會主場大戰利物浦，論近況依家真係一個天同一個地，人哋利物浦就跨季17連勝排榜首，紅魔鬼就依家只係排12位，僅僅高過降班區2分。老實講，今場波睇怕好多紅魔鬼球迷都未必有太大期望，不過，曼聯領隊蘇斯克查今日就作出大預言，佢話鬥利物浦會係佢哋翻身仗，球員肯定會脫胎換骨打場好波。

人人都睇死曼聯，不過「蘇B」完全唔係咁諗：「冇錯，佢哋依家係踢得好好，但我哋都好期待今次對決。無論係對於球員定球迷，呢場都真係嚟得最合時。我哋經歷緊艱苦時刻，但我好肯定我哋會令佢哋有排受！」

蘇斯克查自從今年3月坐正之後，喺各項賽事21場只贏5場，但「蘇B」對今場依然勁有信心，佢解釋話：「我哋一直好努力去建立番個球隊文化同環境，一切都進展得好正面。仲記得上季，我喺班球員身上完全感受唔到堅毅同決心，但依家我每日睇住佢哋練波，無論從球會文化同態度都可以見到，成班波所有人都付出晒一切。」

呢位曼聯教頭補充：「無論職球員都知道利物浦打到嚟，當你一簽約加盟曼聯，同死敵對戰嘅呢場波就會係你最關注嘅。我以前都經歷過好多次，呢個係你可以寫入歷史嘅好機會。」講就動聽，希望曼聯班球員都要爭氣，唔好得把聲就好啦！

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