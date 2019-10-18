港超聯　「綠戰士」靠佢頂住「藍鳥」？

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）下午2時30分重燃戰火，富力R&F會於主場燕子崗體育場迎戰佳聯元朗，同一時間和富大埔會在大埔運動場擺擂台恭迎傑志。受賽事延期及國際賽期影響，部分球隊有逾1個月未有正式比賽，如今港超聯重開，熱愛本地波的球迷，萬勿錯過！

尚未打開聯賽勝利之門的和富大埔，上輪在兩度領先下與東方龍獅踢成3比3，主教練之一郭嘉諾認為：「球員失咗第1球之後，驚輸番轉頭，所以我覺得如果球隊喺領先2比0時，繼續Keep番之前嘅踢法，結果會唔同。我哋會調整番球員心態，話畀佢哋聽唔好怕輸，因為愈怕輸就愈會輸。」

和富大埔早前曾與兩支港超球隊進行友賽，「嘉諾Sir」喜見球員狀態不俗：「全部球員都好弗、好餓波，今場我哋冇保留，特別係我哋少兩個外援，進攻少咗板斧，但我可以落番啲體能強啲嘅去做前場逼搶，所以令到我更加放心去做前場防守。」球隊目前有前鋒金玟基、勞高停賽，傑志借將中村祐人和新加盟的澳洲中堅雲美亞斯則可候命。

作客的傑志已有逾一個月未有正式比賽，期間曾與東方龍獅「拍跳」，主教練施利斯高域明言眾將已準備就緒：「我好滿意球員體能狀態，但始終有一個月冇比賽，球員比賽心態冇咁好。不過我哋已經準備好去應付今場比賽。雖然今場對大埔係一場難踢嘅比賽，但係我哋好有野心、好想贏，希望畀到驚喜大家！」

「施帥」亦指今仗勝負睇自己：「我哋有睇大埔上兩場嘅表現，知道佢哋嘅踢法。傑志要踢得比佢哋好，球員落到場要付出100%之餘，亦要踢得更整體，要只要發揮出水準，我有信心可以贏波！」人腳方面，前鋒盧卡斯、中堅霍斌仁、中場史雲斯頓正在養傷中，預料未能上陣。