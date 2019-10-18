南韓國腳爆大鑊　作客北韓執番條命仔

世界盃亞洲區外圍賽，早前上演咗一場極之神秘嘅南北韓大戰。場波喺北韓舉行，但全球冇直播、冇記者兼冇觀眾，閉門作賽，戰果同戰情，幾乎都要靠南韓足總對外發放。近日，有南韓國腳金紋奐接受《首爾體育》訪問，佢爆番當日比賽情況同氣氛，其中提到北韓球員當日根本唔似踢波，似係打功夫更多，佢話成班隊友冇受傷真係執番身彩呀！

金紋奐形容今次北韓之旅極度艱苦：「比賽開始前，我哋根本唔知道係場無觀眾嘅比賽。熱身時候發現冇球迷，我仲覺得好奇怪。我都係第一次喺呢種情況比賽，大家都覺得好緊張，係教練同官員叫我哋盡量保持冷靜。」

呢位24歲中場之後仲大爆北韓球員嘅冇品嘢：「佢哋唱國歌唱得勁大聲，可能冇觀眾啦，我甚至連佢哋後備席球員唱歌都聽得好清楚。佢哋喺比賽中經常用粗口鬧人，雖然大家口音唔同，但我聽得明囉。完場之後，佢哋都好冇品，唔肯同我哋握手。始終比賽還比賽，完場之後握手係基本禮貌嘛，佢哋一係扮睇唔到，一係直頭拒絕。」

之後，金紋奐仲提到場波最激地方：「我哋攞唔到預期嘅勝利，但唯一值得慶幸，係大家都冇受傷。比賽期間好多時候，我覺得北韓球員都好似飛上天，呢場根本唔似係足球賽，我覺得似玩緊武術囉！返到南韓，我哋一定會全取3分。」

南韓團長崔英一都話：「感覺似打緊仗，北韓球員經常起踭，爭奪高空波時嘢嘢直踩膝頭，非常粗野。」

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