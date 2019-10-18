邊個咁大膽？佢話踢中超係屎一樣生活

中超財雄勢大，近年逐漸有啲世界一線球星都選擇去中超搵食。近排，效力意甲拿玻里嘅梅頓斯同荷西卡利祖都盛傳獲得中超大連一方垂青，打算趁佢喺意甲份約淨番一年，出手搶人，對於愛將同中超球星扯上關係，一向把口唔收嘅拿玻里主席迪羅倫迪斯今日狼狼回應，話如果佢哋要去踢中超就由得佢，事關喺佢心目中，踢中超就係過「屎一樣生活」，你要食屎唔通唔畀你食咩？

梅頓斯、荷西卡利祖同恩斯治尼呢個進攻鐵三角，近季喺意甲表現一直贏盡讚賞，其中前兩人獲得大連一方睇中，根本完全唔出奇，尤其係呢支中超球隊陣內根本已有前拿玻里隊長咸鍚效力，既然有自己人喺入面接應，乜都易話為啦！

不過，迪羅倫迪斯就唔係咁睇：「我真係懶得理佢哋續唔續約，每個人都有自己價值觀，去邊踢波，點樣點波，踢幾耐都好。如果佢哋想要去中國，賺高薪踢兩、三年，過全屎一樣生活，呢個係佢哋自己問題。」

踩開有條路，呢位70歲老人家繼續開火狂轟：「我唔認為中國足球有任何競爭力可言，而且中國太遙遠，如果佢哋真係想去，隨便啦！喺生活入面，你需要做選擇，係揀出能令你真正感到高興嘅工作，定係為錢而工作。對我嚟講，金錢唔應該係一個人全部奮鬥目標，如果佢哋只係為錢，咁咪去中國囉！」認真大膽，小心遲啲又要道歉呀！

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