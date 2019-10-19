【東體爭議】笠臣：曼聯最錯係放走經驗老將

曼聯今季成績強差人意，紅魔鬼名宿白賴仁笠臣有高見，認為球隊今季放走太多經驗豐富嘅球員，導致青黃不接。

白賴仁笠臣球員時代於1981至94年效力曼聯長達13年，對紅魔鬼現況都感到不滿，佢話：「曼聯今季有唔少傷兵，經常陣容不整，呢種情況下，需要有經驗嘅球員支撐局面，而唔係靠年輕球員。盧卡古、阿歷斯山齊士、安達靴里拉、基斯史摩寧，佢哋都係好有經驗嘅球員，但都已經離隊。」

白賴仁笠臣亦指出曼聯另一個錯誤，就係放走盧卡古、阿歷斯山齊士之後，冇簽入前鋒：「好不幸係安東尼馬迪爾受傷長抖，當你放走兩位頂級前鋒，而又冇簽入替代者，情況一定唔會好，同埋亦需要1位領袖型球員，無論佢踢咩位置都好，都可以振奮軍心，曼聯依家搵緊呢種球員。」

白賴仁笠臣嘅偉論又幾有道理，但似係事後孔明，如果真係要解決上述問題，曼聯嚟緊冬季轉會市場，就要大手掃貨簽人先至得。

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