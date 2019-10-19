【人物誌】皇馬都有一位謝拉特

皇馬教練施丹今夏曾經執意要收購曼聯中場保羅普巴，但紅魔鬼開天索價要求1.5億鎊，令到「銀色艦隊」管理層卻步，施丹簽唔到心頭好，難免洩氣，但原來「最好的人」早已在身邊，就係費達歷高華維迪。

可能好多球迷都對費達歷高華維迪姓名，會感到陌生，其實呢位綽號「小鳥」嘅21歲烏拉圭國腳3年前已加盟皇馬，但初時只係踢B隊，2017/18年球季被外借去拉科魯尼亞，上季西甲亦只曾16次上陣，屬於大後備。

時勢造英雄，多個因素交織之下，造費達歷高華維迪上位，包括皇馬簽唔到普巴，施丹將2位中場馬高斯洛蘭迪、丹尼施巴路斯外借，加上莫迪歷受傷，令到費達歷高華維迪上陣時間大增。

佢表現亦令人驚喜，於中場助攻助守，對馬體會一戰，成為皇馬奪取中場控制權嘅重要關鍵，之後對CF格蘭納達，佢曾經9次幫皇馬，搶回控球權，更為助攻夏薩特入波開齋，令呢位備受批評嘅天價球星大為減壓。

西班牙傳媒話皇馬已經擁有「普巴」，就係指費達歷高華維迪，佢等於幫皇馬慳番1.5億鎊，亦有唔少意見認為呢位中場新星，風格似利物浦名宿謝拉特，都係全能戰士。

費達歷高華維迪出色演出，令莫迪歷傷愈復出後，失去正選，呢位克羅地亞國腳早前踢國際賽又受傷，加上卻奧斯亦養傷，皇馬中場更加要靠費達歷高華維迪。

呢位隻「小鳥」已經變成「雄鷹」，擊退競爭者普巴、莫迪歷，仲拯救夏薩特，畀佢玩晒。

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