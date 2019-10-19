【多相】耶穌仔酒店私藏索模　玩禁室培慾

曼城前鋒加比爾捷西斯雖然喺球場上未能穩佔正選，但場外就春風得意，呢位「耶穌仔」正同巴西索模Fernanda Queiroz熱戀之中，但由於加比爾捷西斯嘅媽媽Vera訂立嚴格家規，唔畀「耶穌仔」同Fernanda同居，搞到呢位靚女去英國探加比爾捷西斯，只能自己住酒店，「耶穌仔」都好識做，幫佢畀晒酒店錢。

加比爾捷西斯之前曾經同巴西女歌手Ludmilla Oliveira拍拖，但女方身材「非常豐滿」，令到「耶穌仔」被網民笑佢太重口味。加比爾捷西斯可能「學識食咗」，新女友Fernanda Queiroz索爆，可以用童顏巨乳形容，網民亦轉晒軚，好羨慕「耶穌仔」咁有艷福。

不過，加比爾捷西斯同Fernanda中間卻隔住1位「野蠻奶奶」Vera，唔畀Fernanda「入門」同加比爾捷西斯一齊住，甚至唔準兩人當眾濕吻，真係慘情。

事實上，「星媽」Vera一向管得加比爾捷西斯好嚴，呢位射手大部分收入，都要交畀Vera管理，估唔到連拍拖都受管制，唔知呢對小情侶遲下會唔會「造反」呢？

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