【有片】半場頭槌入波！門將反應詭異

英格蘭第7級聯賽「北部超級聯賽」FC曼市聯主場對巴斯福特，出現罕見一幕，當時FC曼市聯球員喺後場大腳踢前，巴斯福特後衞格連斯基喺半場近中線位置，衝前迎頂，本來個波冇乜威脅，但FC曼市聯將門將比福特企得太出，而且離奇縮手，結果皮球彈地之後笠死佢。

格連斯基頸力強勁，固然抵讚，但都要多得對手門將比福特「配合」發波瘟，先至可以創造呢球「世紀頭槌」入波。

當時有FC曼市聯後衞指住龍門方向，似係想講，由比福特接波，但比福特唔多會意，而且唔嘗試跳高接之餘，反而縮低，反應非常詭異，FC曼市聯最終輸1:3。

值得一提，FC曼市聯係由一班「反格拉沙」嘅曼聯球迷於2005年創立，當年紅魔球迷不滿格沙拉收購曼聯，於是發動眾籌組織另外一支「曼聯」，結果成立FC曼市聯。

「新紅魔」誕生初期曾連續升班，但升到「北部超級聯賽」，似乎已經係呢支半職業球隊嘅極限，球隊代表作係2010年英足盃淘汰英甲球隊羅奇代爾。今次被對手用頭槌半場笠死，都算係另一種「代表作」。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。