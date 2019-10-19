杜拜密會普巴講過咩？施丹咁樣答

皇馬想買保羅普巴已係公開秘密，但依家普巴仲係曼聯球員，不過早前傳媒影到呢名法國世界盃成員，竟然同皇馬主帥施丹喺杜拜密會，對紅魔鬼嚟講似乎唔係咁啱數喎！被問到二人究竟傾咗啲咩，施丹強調佢哋唔係約埋見面，堅係咁啱撞到，至於對話內容講過乜，施丹就話係私人談話，冇需要同公眾交待喎。

普巴因為有傷在身，目前於杜拜養傷並作簡單操練，早幾日《每日鏡報》影到佢同施丹喺當地傾偈，自然令人聯想到係傾轉會皇馬事宜。施丹表示：「我哋真係咁啱撞到。當日佢喺杜拜，我就去當地講Talk，咁我哋係認識嘅，自然就會傾偈。講話內容？呢個係私人嘢嚟，我唔會話你聽我哋講過乜。我哋識咗好耐，咁啱撞到，就停低傾偈，就係咁簡單。去到1月，皇馬或者會買人，但依家仲係10月，所以我冇諗到咁長遠。」

普巴咁樣同施丹會面，曼聯領隊蘇斯克查都冇晒計，唯有向外死撐話唔介意。曼聯一直好希望普巴長留球隊，蘇帥咁樣講似係唔敢得罪普巴多啲。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。