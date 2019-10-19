【雙紅會】高普：個個幫曼聯　畀蕉皮我踩

英超一哥利物浦，本季聯賽8戰8勝高踞榜首，前熱刺領隊夏利列納誇張到， 話紅軍已穩奪本季聯賽冠軍。今輪英超利物浦作客大戰曼聯，有傳媒揀雙方合組最佳陣容，竟然選晒利物浦11人入圍，終極羞辱紅魔鬼。紅軍主帥高普話，傳媒個個踩到曼聯變地底泥，只會激起曼聯鬥心，將紅軍擺喺一個極其不利嘅位置，高普直斥傳媒係畀塊蕉皮紅軍踩。

早前前曼城球員米斯，以及前紅軍左閘荷西安歷基，上《天空體育》都揀咗全利物浦球員嘅兩軍最佳陣容，另外當地傳媒，幾乎篇篇報道都捧到利記上天，高普話：「傳媒講到曼聯已經唔識踢波，利物浦就天下無敵，當我睇到報道，好似個個都幫緊曼聯，篇篇都似係曼聯球迷寫咁！根本就係蕉皮，係笑話。」

「我睇到個合組最佳陣容。如果你咁樣對利物浦，我會唔會覺得被羞辱？肯定係會。依家曼聯就係等緊呢個機會，佢哋已經講，話今輪對利物浦係最好嘅，我諗呢刻除咗曼聯，冇乜球隊會咁想對利物浦。如果我係曼聯領隊，一樣都會咁諗，會利用全世界嘅針對係激起球隊潛能。」

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