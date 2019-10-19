【5大原因】曼聯根本唔使驚利物浦！

今輪英超爆發超級大戰，曼聯主場迎戰利物浦。紅魔鬼本季表現麻麻，目前僅列12位，僅離降班區域2分，死敵紅軍卻8場聯賽全勝高踞榜首，唔少球迷甚至球評家都認定紅魔今戰輸硬。但其實利物浦2大靈魂高普同穆罕默德沙拿，一直對住曼聯都冇運行，一個去到奧脫福冇贏過、一個更加從未射破紅魔大門，咁快睇死曼聯？武斷咗啲囉。

曼聯唔驚利物浦5大原因：

1.高普於奧脫福不勝

高普被廣泛認為係世界頂級教頭，但佢教利物浦咁耐，去到奧脫福就未威過。高普於15年帶領紅軍後，曾4次造訪曼聯主場，僅錄得3和1負劣績。曼聯係高普喺英超帶隊生涯入面，作客不勝次數最多球隊。

2.沙拿從未轟破紅魔大門

於英超生涯入面，沙拿曾4次面對曼聯，從來未試過入球或者助攻，每次都被嘜到貼貼服服。曼聯係唯一一隊，沙拿面對多過1次而冇攞過入波或助攻嘅對手。沙拿曾經鬥過25支英超隊伍，除曼聯之外，只有史雲斯同錫菲聯佢係入唔到波。

3.曼聯近5次主場鬥紅軍不敗

近5次英超擺陣奧脫福鬥利物浦，曼聯取得3勝2和佳績，係自91至2000年保持10戰不敗之後，保持最長嘅唔輸波紀錄。

4.福仔逢大戰醒神

曼聯王牌前鋒拉舒福特，剛於世盃外對保加利亞射入世界波，原來佢鬥英超傳統Big 6球隊特別醒神。福仔出道之後曾取得30個英超入球，當中1/3（10球）係來自鬥前六球隊。面對Big 6勁旅，福仔每208分鐘就入到1球，相反對其他對手，需要266分鐘先建功1次。17/18年球季，曼聯主場2:1殺敗利物浦，福仔就梅開二度。

5.馬迪爾、勞基梳爾復出

曼聯本季受到嚴重傷患困擾，今戰就續有保羅普巴缺陣，迪基亞亦剛加入十字軍名單唔出得。不過前鋒殺手安東尼馬迪爾，以及勞基梳爾可以復出，對紅魔鬼攻守都有幫助。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。