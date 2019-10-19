21世紀百大球星選舉　邊個第一？

英國《獨立報》剛舉行球壇矚目選舉，揀出21世紀百大球星，最終美斯力壓死敵C朗，榮登近19年頭號球星。呢名選舉由《獨立報》10名足球專家負責挑選，以球員能力、穩定性、成就同獎項等因素作為標準定高低。兩大球王最終列1、2位，沙維、朗拿甸奴同恩尼斯達亦成功殺入5強。

《獨立報》百大球星得獎名單：

1.美斯

2.C朗

3.沙維

4.朗拿甸奴

5.恩尼斯達

6.朗拿度

7.亨利

8.施丹

9.卡卡

10.簡拿華路

11.派路

12.沙治奧拉莫斯

13.保方

14.拿姆

15.費高

16.蘇亞雷斯

17.布斯基斯

18.謝拉特

19.舒夫真高

20.尼馬

21.伊度奧

22.莫迪歷

23.林柏特

24.佩奧爾

25.丹尼爾艾維斯

26.馬甸尼

27.紐亞

28.魯爾

29.朗尼

30.洛賓

31.托迪

32.卡斯拿斯

33.大衞韋拿

34.史高斯

35.泰利

36.堅尼

37.李華度

38.羅拔圖卡路士

39.伊巴謙莫域

40.韋拉

41.尼斯達

42.迪比亞路

43.基利安麥巴比

44.尼高路簡迪

45.尼維特

46.艾殊利高爾

47.簡尼

48.波歷克

49.杜奧巴

50.辛尼迪

51.羅拔利雲度夫斯基

52.碧基

53.加里夫巴利

54.柏金

55.沙比阿朗素

56.軒歷拿臣

57.奇雲迪布尼

58.高路斯

59.卡富

60.阿古路

61.馬基里尼

62.雲尼斯達萊

63.費蘭度托利斯

64.巴迪斯圖達

65.史奈達

66.施多夫

67.基沙文

68.傑斯

69.馬些路

70.尼曼查維迪

71.杜林

72.迪高

73.法比加斯

74.夏薩特

75.大衞施華

76.高甸

77.穆罕默德沙拿

78.湯馬士梅拿

79.列基美

80.卻奧斯

81.里奧費迪南

82.基斯普

83.華基爾雲迪積克

84.文迪達

85.泰維斯

86.尹佩斯

87.奧巴美揚

88.法卡奧

89.科蘭

90.迪馬利亞

91.維達爾

92.雲達沙

93.比比

94.蘇甘保

95.賓施馬

96.高柏尼

97.舒韋思史迪加

98.迪羅斯

99.哈利卡尼

100.耶耶托尼

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