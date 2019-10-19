鎖定軒達臣接班人！利物浦明夏搶人

利物浦本季繼續踢出高水準，目前高踞英超榜首。紅軍近年成績一流，建基於球隊買人有道，多個收購包括華基爾雲迪積克、艾利臣比加、安德魯羅拔臣、法賓奴泰華利斯等都非常成功，睇到球探勁有眼光。據英媒報道，紅軍已經睇中般尼茅夫中場路易斯曲克，去做隊長佐敦軒達臣嘅接班人，出年夏天將同車路士拗手瓜爭人。

路易斯曲克今年22歲司職中場，以冷靜、具感染力同領導能力見稱，曾多次入選U16至U21英格蘭國家隊，並為幼獅攞過U17歐國盃、U20世界盃及18年土倫盃冠軍，17年佢以隊長身份奪得U20世界盃，係繼66年卜比摩亞之後，首個舉起世界盃獎盃嘅英格蘭人。18年時佢得到修夫基賞識被選入英格蘭國家隊，目前有一頂喼帽。

路易斯曲克潛力無窮，但上年尾因為大傷，到上月先至復出。據英媒報道，如果路易斯曲克今季可以遠離傷患，並踢出傷前高水準，出年夏天利物浦同車路士將出手搶人。英格蘭人一向身價其高，估計佢身價將不低於5000萬鎊。

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