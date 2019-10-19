港超聯　富力R＆F請佳聯元朗吞「8蛋」

富力R&F周六（19日）下午在主場狂勝一場，以8比0擊敗佳聯元朗，一洗之前在港超和「菁英盃」兩連敗的頹風，援將迪布利食「大四喜」，而伊高沙托尼亦取得其加盟後首個入球。

面對殺氣騰騰的主隊，作客的「橙軍」在上半場11分鐘便告失守，迪布利進攻右路窄位射入成1比0。24分鐘，基奧雲尼左邊底線傳中，迪利禁區內頭不着地射入，替球隊領先到2比0。4分鐘後，佳聯元朗門前一片混亂，古拿禁區頂冷靜射入成3比0。

戰至35分鐘，迪布利禁區頂起腳，客軍門將陳嘉豪將皮球擋走，卻落在賽事早段曾面對空門射一柱的伊高沙托尼腳下，「伊高」輕鬆射入其加盟以來第一球，助主隊領先4比0完上半場。

易邊後戰況依舊，富力R&F繼續「喪攻」，但5比0的入球卻拜對方「擺烏龍」所賜，伊高沙托尼右邊底線傳中，回防心切的曾至孝頂入。72分鐘，迪布利禁區頂拉弓，皮球省中「橙軍」後衞改變方向入網成6比0。82分鐘，後備入替的袁振昇右路傳中，利安高順腳抽入，將分牌上的顯示改寫成7比0。完場前兩分鐘，迪布利禁區內起左腳，雖然「食唔應」但皮球照飛向死，替主隊「埋齋」以8比0完場。

賽後客軍主帥陳文俊失望地表示，球隊狀態欠佳，未能踢出賽前部署，稍後會與教練團開會檢討。至於以一場大勝來終止連敗走勢的富力R&F，主教練楊正光盛讚全體球員落力演出，表現進取乃致勝關，寄望球隊重返勝軌後，戰績可以愈來愈好。