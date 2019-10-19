港超聯　傑志差啲又畀辛祖搞掂

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（19日）戰火重燃，由和富大埔於主場大埔運動場迎戰傑志。上季主場兩度射破傑志大門的辛祖，今場為「綠戰士」先開紀錄，客軍傑志則由鞠盈智回敬一球，最終雙方踢成1比1，握手言和。

上半場初段傑志佔上風，開賽僅5分鐘便先後有羅梓駿和林恩許近門施射，被陸平中撲出。14分鐘，洛迪古斯把握單刀機會射入，惟越位在先入球無效。「藍鳥」未能先開紀錄之餘，更被大埔於20分鐘由辛祖攻破大門。及後大埔繼續搶攻，36分鐘中村祐人推順遠射，惟角度太正被郭劍橋沒收。45分鐘，楊賜麟遠射被郭劍橋救出，辛祖再妙傳予孫銘謙撞射，惜未能命中目標，大埔上半場領先1比0。

換邊後僅1分鐘大埔差點再下一城，辛祖接應楊賜麟「手榴彈」跳頂，被郭劍橋飛身接實。49分鐘，楊賜麟橫傳陳文輝撞射，同樣郭劍橋撲出。3分鐘後，傑志差點成功扳平，蘇沙近門勁射，被陸平中擋出，洛迪古斯雖然第一時間頭槌攻門，但楊賜麟及時護空門，助大埔力保不失。及後戰情膠着74分鐘，鞠盈智接應蘇沙傳送，扭過對手後射入，助傑志扳平比數。89分鐘，鞠盈智左路扭過對手後燙射，僅柱邊出界。補時階段，蘇沙右路推大位起腳，被陸平中抱實，最終雙方踢成1比1平手。

賽後和富大埔主教練郭嘉諾表示：「攞1分好過冇，上半場雙方都有好多機會，下半場防守執好咗但係前場唔夠進取入第二球，喺呢方面要再做好啲。今場兩邊都踢好多進攻足球，相信球迷都收貨。」他續稱新中堅雲美亞斯今仗雖然有點緊張，同時適應氣候需時，但他能加強球隊應付高空球的能力。而總監兼主教練馮凱文則指：「金玟基同勞高停賽表面睇好似好大影響，但係我哋唔覺得好大問題，賽前我哋好有信心去攞1分甚至3分，依家攞到1分正如『郭Sir』所講，好過冇，雖然球隊未贏波，但係我相信好快會贏到！」

至於今場屢救險球的門將陸平中坦言不甘心，但喜見球隊表現漸入佳境，一直進步，相信很快會取得第一場勝仗。對於有傳球隊將獲中華台北代表隊門將潘文傑加盟一事，「平中」明言要靠表現證明自己值得正選席位：「喺社交媒體講幾多嘢都冇用，我相信最好嘅證明就係行動、表現，如果佢簽10個龍門，但係你好多甩漏、『派膠』，要換你都冇得講任何嘢，因為足球就係咁。一個龍門有能力、有表現、踢得好、幫到球隊嘅話，我相信球隊甚至唔會輪換，Overall我都自己都有信心！」

傑志隊長黃洋則指，球隊今仗表現某程度上顯現了今季的氣勢，跟上季球隊受颱風山竹吹襲後的情況有點相似，尤其是在主力球員費蘭度及盧卡斯分別因傷缺陣，但正面來看則意味著年青球員有更多上陣機會，並指他們在下半場有不俗的演出。黃洋亦稱讚和富大埔今仗有出色的表現，並指球隊在作客環境追和，容許球隊有比較好的情況下，於下仗的菁英盃從頭來過，惟球隊再增添傷兵，在賽事途中有洛迪古斯因傷退下火線。