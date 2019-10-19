港超聯　雲美亞斯：我應該可以再踢好啲

受反修例示威浪潮及國際賽期影響，港超聯賽場停戰逾兩星期，周六（19日）終於再同球迷見面。在香港上演的和富大埔迎戰傑志賽事，主隊「綠戰士」雖然飽受主力停賽影響，仍然憑將士用命逼和傑志，其中首度登場的澳籍新援雲美亞斯「阿Ben」，其表現十分搶鏡。

上場大埔作客東方龍獅的3個失球，都與守將失準有關，而雲美亞斯的加盟則成為大埔的及時雨。「阿Ben」初來埗到便被委以重任正選上陣，夥拍車潤秋鎮守後防。客軍傑志是役左路進攻甚具侵略性，蘇沙上半場不斷竄擾，自洛迪古斯換出後更與雲美亞斯直接交鋒，惟後者發揮穩定，與門將陸平中合力將「藍鳥」拒諸門外。雖然最終鞠盈智射入扳平一球，但大埔仍在勁旅身上搏得1分。

這名前FC悉尼U21隊長賽後表示，對自己首仗發揮感滿意：「今場大家嘅表現都好好，上半場好在入咗一球，下半場雖然失波但仍創造咗好多機會。所有事情都向正面發展，我好期待下一場比賽。」雖然曾在澳洲青年聯賽這類高水平的比賽中亮相，但他坦言港超聯的水平和套配都算不俗：「隊友都好專業，我同佢哋合作得唔錯。球場設施亦好好，驚喜在球場氣氛好熱烈，球迷嘅熱情程度拍得住澳洲，好開心見到咁多球迷嚟支持大埔。另外，比賽節奏都唔錯，見到今場對手個個球員都好強，我哋亦有質素高嘅好球員。」他又指出，自己的狀態仍未達最高水平，希望藉今場比賽提升，揚言球迷將會見到一個更高水平的「阿Ben」。

雖然只加入數周，但雲美亞斯已經與部分隊友打成一片，其中他與一位巴西球員更已經「Friend過打Band」：「我同杜度訓練嘅時候成日一齊，佢仲邀請咗我去佢到食巴西BBQ添！另外唐道碧幫到我適應呢到環境，其他隊友都好Nice。」