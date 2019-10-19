李思穎全能奪銅　Sarah明日爭金

香港單車新星李思穎今天（19日）在韓國鎮川郡舉行的亞洲場地單車錦標賽，勇奪女子全能賽銅牌。連同梁寶儀的女子個人追逐賽銀牌，以及梁峻榮、張敬樂、繆正賢和梁嘉儒的男子團體追逐賽銅牌，港隊暫時收穫1銀2銅。

首戰亞錦賽成人組的「小女車神」李思穎，日前在團體追逐賽屈居殿軍，今天轉戰全能賽，經過首3項捕捉賽、配速賽和淘汰賽後，分數暫列第2位。但中國車手王笑飛在壓軸的記分賽大幅搶分，後來居上。最終李思穎以137分摘銅，與亞軍王笑飛僅差7分，冠軍則屬日本的梶原悠未（166分）。

另一邊廂，「牛下女車神」李慧詩夥拍隊友李海恩、李燕燕亮相女子爭先賽。李慧詩在資格賽（200米計時賽）踩出10秒75，以首名姿態晉級16強，續以0.447秒之差擊敗哈薩克選手，躋身8強直落兩場淘汰馬來西亞的Fatehah Mustapa，明天將與日本的小林優香爭奪決賽資格。而上月鎖骨斷裂、傷癒復出的李海恩以1：2不敵日本對手，止步8強，李燕燕則在16強出局。

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