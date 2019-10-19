高治話你知　C朗唔係最佳球員咁簡單

前英格蘭國腳高治自從掛靴之後，近排一直有為英國《每日郵報》撰寫專欄，近日佢就喺專欄提到當今兩大球王C朗同美斯嘅分別，當中佢認為C朗唔止係史上最佳球員之一，仲要係史上最佳運動員之一，級數再高幾層添！

高治提到自己當年代表英格蘭U21出戰葡萄牙U21，係佢首次遇到C朗：「佢當時表現真係太好喇，令到我同隊友都好冇癮。高捷斯基畀佢玩到頭暈，真係嚇咗一跳。C朗當時先得18歲，腳法已經出神入化，同時仲好冷靜，佢實在太出色，佢同哥利斯馬根本完全係另一個層次嘅球員。佢哋好有默契，C朗仲好識用身體護波。」

高治話喺國家隊嗰陣，隊友里奧費迪南同朗尼不斷話佢知，C朗對完美係近乎痴迷：「當人人以為C朗生活到好似大明星，但球員業內就會話你知，佢係靠每日每秒嘅不斷努力自我提升，先會變得更出色。」高治最後提到美斯：「論天賦，美斯或者更高，但C朗憑住努力，追到同美斯同一水平。人人都話C朗係史上最佳球員之一，但依家應該重新定義，佢根本係史上最佳運動員之一。佢嘅進取心，為各界運動員樹立咗榜樣。」

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