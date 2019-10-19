港超聯　理文「重新開始」鬥標準流浪

周日（20日）繼續上演「中銀人壽香港超級聯賽」周日續演3場激戰，其中一場頭場，由開季表現不的理文，相隔28日再度出征，在主場深水埗運動場迎接標準流浪的挑戰，賽事下午2時30分展開。

在近一個月沒有正式比賽的日子中，理文雖曾與友會作熱身賽，但主教練陳曉明認為一切有如重新開始：「我哋今個月有啲似之前8月等9月開咧咁，感覺好似成個球季由頭嚟過。」

「曉明Sir」透露理文眾將狀態不俗，惟今仗面對標準流浪，強調絕不會輕敵：「無論安達、安基斯、基藍馬都有能力，亦好熟悉香港球壇，另外林學曦、歐陽耀冲都可以帶到經驗畀年輕球員，所以我哋一定唔可以掉以輕心，但係球隊嘅比賽風格，一定唔會因為對手強弱而有所改變。」

休戰前成功取得今季首捷的標準流浪，上周跟愉園拍跳，卻以1比3不敵對手。流浪教練團表明希望在友賽中嘗試不同的戰術元素，故勝負並非重點。對於今仗對手，教練團認為，理文中前場均有具質素的球員，包括一眾外援及鄭兆均等華將，不過以標準流浪之前對東方龍獅及香港飛馬，皆沒有處於劣勢的表現，相信今仗有力一拚。