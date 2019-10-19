倒戈皇馬前訴心聲　久保健英最愛是誰

日本新星久保健英今夏加盟西甲班霸皇家馬德里，隨即被外借去馬略卡，而「銀河艦隊」今晚深夜就會出訪馬略卡，呢位18歲小將將有機會倒戈披甲。賽前久保健英接受咗西班牙《馬卡報》訪問，講到佢嘅偶像，竟然唔係嚟自皇馬嘅球星，反而係來自巴塞。至於佢今夏點解唔揀回歸佢青訓踢過嘅「地上最強」，而去揀皇馬，原來係欣賞皇馬對佢嘅未來規劃做得好喎！

久保健英之前代表日本踢完國際賽，尋日先返到西班牙，因此今場好大機會先任後備。當被《馬卡報》問到佢球壇偶像，久保健英毫不猶疑話係美斯，認真唔識死：「一直都係美斯啦！我唔知佢幾多歲，但見佢一直踢緊，真係令我好驚訝。如果要揀最期望對手，我就會揀保羅普巴，事關我仲未睇過佢比賽。」

對於自己被稱為「日本美斯」，呢位前FC東京小將就謙虛回應：「能夠被拎嚟同呢種偉大球員比較，係我嘅光榮。只係要達到佢嘅高度同成就，我仲有好多需要提高嘅地方。」久保健英補充，自己最欣賞嘅U20球員則係法國新星基利安麥巴比。

曾經踢過巴塞青訓，只係因為國際足協規例，被逼返番日本，到今夏再次去到歐洲落班，久保健英反而揀咗皇馬，佢解釋：「我好鍾意皇馬嘅遠景規劃，佢哋用呢一點說服咗我。皇馬考察咗我好耐，我都好喜歡佢哋嘅規劃，尤其係合約中冇話我必須要進入一隊之類條款，能否進入一隊將會完全取決於我嘅努力同能力。」久保健英最後補充，自己爭取外借去馬略卡，而非留喺皇馬踢B隊，係因為想向皇馬證明自己，又睇吓佢今晚有冇落場機會，爭氣證明自己真係掂啦！

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