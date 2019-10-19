港超聯　將軍澳運動場爆前列大戰

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（20日）安排了上演3場賽事，包括尾場下午5時30分假將軍澳運動場上演的「前列大戰」，由東方龍獅硬撼冠忠南區。

開季表現不俗的東方龍獅，在長達3周的休戰期中，選擇「以戰養戰」安排與另一強隊傑志拍跳，結果以4比2反勝，主教練李志堅表示該仗訓練效果極之理想︰「球隊打咗場友賽會好啲嘅，有番啲比賽嘅感覺。友賽無論係內容抑或狀態，都想有番一啲相對強度大嘅練習畀到球員，亦都睇到一啲唔錯嘅反應。」對於今仗對手南區，「堅Sir」給予高度評價，寄語球員切勿掉以輕心：「南區當然係強敵，始終本身班球員都合作咗好耐，人腳轉變唔大，每季都有針對性咁去調節，算係一支比較成熟嘅球隊。」

同樣休息3星期的冠忠南區，主教練鄭兆聰直言是因禍得福，讓球隊休養生息︰「呢段時間正好畀我哋嘅傷兵去恢復，本身有微傷嗰啲球員依家都好番晒，亦可以重投訓練。」「Ricky Sir」又謂已準備好迎接勁敵，並期望球員能夠有良好發揮︰「對手當然強，我哋做番我哋嘅工作，喺防守上減低佢哋嘅威脅，而控球在腳嘅時候要透過空位去製造攻勢，我哋都準備好去踢今場比賽！依家少波踢加上社會氣氛唔係幾好，球員要識諗、識去motivate（激勵）自己，希望今場波可以發揮得好！」