【賽後解碼】愛華頓嘅細哨師弟要爆喇

愛華頓一止頹勢！近期輸波輸到洩晒氣嘅「拖肥糖」，今晚主場出擊面對來勢洶洶嘅「錘仔幫」韋斯咸，終於踢返場爭氣波，靠巴西「小矮人」班納特安尼斯奧同基菲爾施古臣嘅入波，最終2比0擊敗對手，成功洗去近聯賽4連敗頹風。值得一提，仲矮過球王美斯、身高只得1米64嘅班納特安尼斯奧，查實係前世界足球先生「細哨」朗拿甸奴嘅師弟，今季佢開始上力已經入咗2球，大家真係要留意住佢，嚟緊佢真係要爆喇！

季前落重本增兵原本希望力爭歐戰席位嘅「拖肥糖」，國際賽期前慘吞聯賽4連敗，而且只入得1球，整體表現睇到球迷認真唔開胃，仲喺積分榜跌到落降班區，對壓力日漸倍增主帥嘅馬高施華嚟講，想保住帥位呢場絕對非勝不可。好彩佢哋眾將國際賽期之後即刻生晒性，進攻氣勢返晒嚟，其中巴西矮腳虎班納特安尼斯奧上半場先嚟料，喺「錘仔幫」禁區内舞龍咁舞，扭過對方守將後窄角度射入世界波，為愛華頓先拔頭籌。

下半場再有後備入替嘅「冰刀」基菲爾施古臣，臨完場前禁區頂起腳射入另一球世界波，個人今季聯賽首次開齋之餘，亦為愛華頓鎖定2比0勝局，一吐聯賽4連敗烏氣，同時為韋斯咸送上今季聯賽作客首場敗仗。

同大家介紹番吓班納特安尼斯奧，呢位27歲中場上年暑假由薩克達以自由身加盟，真係抵到爛。上季佢表現普通，全季只入一球，不過今季開始適應英超，踢到依家第7次上陣已經入兩粒。巴甲明尼路出身嘅佢，當年跟過「細哨」同另一位效力過愛華頓嘅巴西國腳祖奧搵食，巴西傳媒都證實班納特安尼斯奧嘅技術係深得「細哨」真傳，單係今場個世界波真係值得一睇再睇，嚟緊愛華頓係咪可以遠離降班區，都要睇佢呀！

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