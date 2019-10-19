包你估唔到！伊度奧最撐邊個同教邊隊

今年初正式掛靴嘅前巴塞隆拿超級射手伊度奧，近日受訪傾到佢球員生涯入面，合作過嘅最偉大球員，竟然唔係美斯，而係另有其人。聽完佢解釋，又真係幾有道理喎！

依家做咗西甲大使嘅喀麥隆球星伊度奧，提到佢覺得最偉大隊友原來係巴塞隆拿隊友恩尼斯達，兩人喺巴塞合作5季，先後贏咗10個冠軍，當中包括3次西甲同兩次歐聯，絕對係最佳拍檔。呢位38歲退役球星話如果揀美斯會係個行貨答案：「我同過好多偉大球星喺同一個更衣室，如果要我揀個最偉大嘅，我認為係恩尼斯達。佢由第一日見到已經令我好欣賞，當然，要知道美斯根本係來自另一個星球，但恩尼斯達係令我忍唔住講聲......嘩，致敬呀！」

伊度奧喺西甲踢咗280場射入162球，佢喺西班牙除咗效力巴塞，仲踢過愛斯賓奴、皇家馬德里、雷加利斯、馬略卡，今年9月佢宣布正式掛靴，佢話好享受依家有更多時間陪老婆同仔女。提到西甲生涯，佢最回咪係踢馬略卡同巴塞時期，踢馬略卡係一班平凡球員團結挑戰其他巨星列強。至於踢巴塞就係一班非凡球員激鬥其他巨星，每場都許勝不許和。

展望將來，原來伊度奧同好多球員一樣，想轉行去教波，而佢仲想創一番事業，包括去做前東家馬略卡教頭：「我已經準備去接受新挑戰，我熱愛足球，所以希望有朝一日可以係喺高水平球會任教，可能係教我嘅馬略卡，又或者係其他大球會。非常幸運，我球員時代贏過好多，依家我想以教練身份去再做多次。」

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