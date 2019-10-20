【東體爭議】高普吊住蘇B條命　最傷曼聯

英超將於周日(20日)晚上演「雙紅會」曼聯主場迎戰利物浦，一直盛傳如果紅魔鬼今場輸波，領隊蘇斯克查就會被炒。表面上，利物浦有機會將死敵「抄家」，羞辱對手一番，一定搏命力爭贏波。

不過，如果利物浦真係要「重創」曼聯，令對手企唔番起身，今場就應該「放水」唔好贏，因為一旦贏咗，令蘇斯克查下台，曼聯就有機會重生，正如上季炒咗摩連奴之後，立即取得8連勝，甚至喺歐聯16強奇迹淘汰巴黎聖日耳門。

相反，如果曼聯今場對住利物浦，都唔使輸，兼令對手聯賽全勝走勢斷，一定會令人以為球隊「重拾魔性」，管理層亦冇藉口炒蘇B。

「永續蘇B」相信係其他19支英超球隊所希望出現嘅事，正如以往「永續莫耶斯」、「永續尹戈爾」、「永續摩連奴」一樣咁高呼聲，令曼聯長期積弱落去。

事實上，利物浦現時已經拋離第2位曼城，大把本錢在手，掟2分落鹹水海，影響不大。問題係就算利物浦今場放水，曼聯都未必頂得住。

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