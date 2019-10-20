2分鐘入2球　曼城最恐怖係閃電戰

周日(20日)凌晨英超曼城作客憑加比爾捷西斯、大衞施華各入1球，以2:0擊敗水晶宮，「藍月亮」由哥迪奧拿執教後，一直用傳控踢法，但呢招今季效果欠佳，踢8場聯賽已經輸2場，今場初段表現都麻麻，但於上半場尾段，突然改變戰術，踢快速反擊，果然判若兩隊，2分鐘內連入2球，奠定勝局。

哥迪奧拿將巴塞傳控踢法移植至曼城，過去2季的確有姿勢有實際，但今季似乎已經被對手睇穿晒，特別係曼城行軍速度比較慢，令對手有充裕時間佈防，往往變老鼠拉龜，最後焗住用遠射完成攻勢，令入波機會打折扣。

曼城今場上半場有唔少攻門，都係靠遠射，結果都係隔靴搔癢，發現唔對路之後，突然改踢快速反擊，明顯更有效率，特別係第2個入球，截到波之後，奇雲迪布尼帶波狂奔打反擊，趁水晶宮防線走散咗，由史達寧妙傳大衞施華射入。

不過，曼城下半場又嘆慢板，更有3次幾乎失守，最終悶住領先至尾，其實曼城球員個人技術好，如果可以加快速度，對手就更加難以抵擋。同埋球迷都想睇1場節奏明快嘅球賽，而唔係想睇「慢城」囉。

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