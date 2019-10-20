【人物誌】麥湯米尼！曼聯最後一塊遮醜布

曼聯傳奇領隊費格遜退休之後，無論邊位名帥接手，都未能踢出以往水平，甚至重金收購嘅天價球星，無一令人滿意，總係冇咗以往嘅「魔性」。現存人腳之中，唯一令人睇到有昔日費Sir弟子身影，得番中場麥湯米尼。

現年22歲嘅麥湯米尼，5歲已加入曼聯足球學校，有着紅魔鬼純正血統，5年前佢仲踢緊曼聯U18時，因為生得太矮一度被教練嫌棄，加上受傷抖咗一季，由2013至15年只踢過7場波，職業球員生涯幾乎未開始已經要結束。

不過，奇迹發生喺麥湯米尼，竟然2年時間長高35厘米，達到1米94，由小矮人變巨人。球員生涯亦出現180度轉變，2016/17年球季季尾終於首次喺英超上陣。

麥湯米尼球員生涯成長速度，同佢身高一樣都係大爆發，過去2季都只係後備，今季擔正變主力，而且係曼聯表現最穩定可靠嘅1位，對阿仙奴一役，首次於奧脫福入波，並當選曼聯9月最佳球員。

麥湯米尼唔止身高腳長，攻守兼備，而且重情義，雖然佢喺英格蘭出世，有資格代表英格蘭國家隊，但佢爸爸係蘇格蘭人，所以認祖歸宗，選擇為蘇格蘭披甲。據悉，費格遜亦建議佢代表自己祖家蘇格蘭，難怪被指係費Sir嫡系傳人。

曼聯傷兵滿營，鋒線破門乏力，後防亦唔穩陣，更加需要麥湯米尼呢種能夠瞻前顧後嘅全能戰士，紅魔鬼能否喺呢場「雙紅會」保留最後一份尊嚴，就要睇麥湯米尼

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