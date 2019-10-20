神奇劇情！久保建英倒戈擊敗皇馬

周日(20日)凌晨西甲出現戲劇性賽果，全世界期待日本新星久保建英為馬略卡披甲，倒戈鬥皇馬，呢位18歲天才不負眾望，後備上陣踢超過30分鐘，將《足球小將》神奇劇情變成現實，協助今季新升班嘅馬略卡爆大冷，主場以1:0擊敗皇馬，打破對手今季聯賽不敗之身，兼令「銀河艦隊」痛失榜首之位。

皇馬有多位主力缺陣，包括夏薩特、加里夫巴利、卻奧斯、莫迪歷等球星，「銀河艦隊」殘陣之下，開波7分就失守，馬略卡前鋒拿高祖利亞射入靚波打開紀錄。皇馬本來有機會扳平，但賓施馬射中楣唔入，為輸波埋下伏線。

踢到59分鐘，球迷最期待畫面終於出現，久保建英後備上陣，佢表現好淡定，頻頻嘗試以個人盤扭，突破皇馬防線，贏得唔少掌聲，佢喺中場分波，亦功架十足。

反觀，皇馬愈踢愈亂，之後仲有右閘奧迪奧蘇拿被逐，更加無力收復失地。久保建英首次倒戈，就「手刃」皇馬，真係估佢唔到。

由於巴塞隆拿較早時間，憑基沙文、美斯、蘇亞雷斯各入1球，以3:0大勝伊巴，以1分優勢力壓皇馬，升上榜首。皇馬輸波失榜首，變成「雙失」。

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