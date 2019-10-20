C朗入波再破頂！仲有一項數字全球第一

周日(20日)凌晨意甲，早前取得球員生涯第700球嘅C朗又入1球，協助祖雲達斯主場以2:1擊敗博洛尼亞。C朗唔止係現役球員之中，入波最多嘅人，仲係Instagram吸金王，佢每年從IG獲得嘅收入，仲多過踢波年薪。

開波前，C朗獲頒發1件祖雲達斯700號球衣，讚揚佢早前於歐國盃外圍賽，射入球員生涯第700球。

呢位葡萄牙巨星立即騷哥利，比賽初段就窄角度射入，為祖記先開紀錄，迅速將個人入球數字增加至701球，但轉個頭博洛尼亞由丹尼路拿蘭基拉射入扳平1:1。好彩下半場開波冇耐，祖記由比真歷建功再次領先，順利贏2:1，幫C朗慶祝創新里程碑。

另外，根據《Business Insider》統計，C朗透過社交網Instagram，每年獲得3820萬鎊收入，屬於全球最高，比第2位美斯多超過1倍，甚至多過佢現時效力祖記嘅2625萬鎊年薪。據悉，C朗喺Instagram平均每發一個廣告貼文，就有78萬鎊收入，佢做網紅好搵過踢波。

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